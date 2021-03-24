Новосибирец уехал на заработки в другой регион и пропал: его ищут волонтеры

Новосибирские волонтеры ищут 35-летнего Алексея Васильева. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

Новосибирские волонтеры ищут 35-летнего Алексея Васильева. Мужчина планировал отправиться на заработки в другой город еще 10 декабря. О своих планах он рассказал родным, однако с того момента больше не выходил на связь. Сейчас достоверно не известно, успел ли сибиряк уехать или остался в нашем регионе.

— Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-зеленую куртку, темные спортивные штаны, серые кроссовки и черную вязаную шапку. С собой у него была черная сумка через плечо.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Алексей или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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