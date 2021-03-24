«Мумия возвращается»: обмотанный туалетной бумагой новосибирец прошелся по городу

На улицах Новосибирска заметили "мумию". Фото: "Подслушано Первомайка".
Жители Первомайского района Новосибирска заметили на остановке странного человека: он весь с головы до ног обернулся туалетной бумагой. Очевидцы сфотографировали необычного сибиряка и опубликовали в соцсети.
— На остановке Таловая. Первомайка живет своей жизнью, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «Подслушано Первомайка».
По словам комментаторов поста, новосибирец замотался в бумагу в туалете одного из городских ТЦ. Мнения подписчиков группы на счет такого внешнего вида разделились. Многих позабавил странный человек.
— Это БумагоМэн.
— Какой модник!
— Не перевелись еще люди с юмором.
— Это протест маскам! — написали подписчики группы.
Некоторые новосибирцы посчитали, что «бумажный человек» пересмотрел фильмов про мумию и решил в нее перевоплотиться.
— Мумия возвращается!
Однако часть комментаторов уверены, сибиряк обмотался туалетной бумагой из-за проблем с психикой. По их мнению, подобные расстройства весной обостряются и люди, склонные к ним, начинают вытворят необъяснимые вещи.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер