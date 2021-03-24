«Мумия возвращается»: обмотанный туалетной бумагой новосибирец прошелся по городу

На улицах Новосибирска заметили "мумию". Фото: "Подслушано Первомайка".

Жители Первомайского района Новосибирска заметили на остановке странного человека: он весь с головы до ног обернулся туалетной бумагой. Очевидцы сфотографировали необычного сибиряка и опубликовали в соцсети.

— На остановке Таловая. Первомайка живет своей жизнью, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «Подслушано Первомайка».

По словам комментаторов поста, новосибирец замотался в бумагу в туалете одного из городских ТЦ. Мнения подписчиков группы на счет такого внешнего вида разделились. Многих позабавил странный человек.

— Это БумагоМэн.

— Какой модник!

— Не перевелись еще люди с юмором.

— Это протест маскам! — написали подписчики группы.

Некоторые новосибирцы посчитали, что «бумажный человек» пересмотрел фильмов про мумию и решил в нее перевоплотиться.

— Мумия возвращается!

Однако часть комментаторов уверены, сибиряк обмотался туалетной бумагой из-за проблем с психикой. По их мнению, подобные расстройства весной обостряются и люди, склонные к ним, начинают вытворят необъяснимые вещи.

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