В Новосибирске эвакуировали суд из-за сообщения о минировании

В Новосибирске заминировали Октябрьский районный суд. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В среду, 24 марта, в Новосибирске эвакуировали Октябрьский районный суд из-за сообщения о том, что в здании заложено взрывное устройство. Информация об инциденте появилась в соцсети.

— Поступила информация о минировании суда, работает МЧС, всех эвакуировали. У меня процесс в 13:30 назначен, примерно в 13:28 по громкой связи сообщили, что минирование и все нужно пройти на выход, — написала подписчица группы «Инцидент Новосибирск».

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в настоящий момент информация об этом уточняется.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании. Так, 16 марта, эвакуация прошла в школе № 14 на проспекте Карла Маркса, а 17 — в гимназии № 11 на улице Федосеева. В обоих случаях на электронный адрес учебных заведений пришли письма с угрозами: неизвестные требовали перевести по номеру телефона по миллиону рублей, в противном случае угрожали уничтожить школы

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