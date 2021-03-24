ЖК «Расцветай на Гоголя» - финалист в номинации «Лучший жилой комплекс НСО»

ЖК «Расцветай на Гоголя». Фото: ГК «Расцветай».

По итогам самой масштабной премии в России в области жилищного строительства - Градостроительного конкурса жилых комплексов - новостроек «Топ ЖК - 2021» ЖК «Расцветай на Гоголя» (застройщик ГК «Расцветай») занял третье место в номинации «Лучший жилой комплекс Новосибирской области».

ЖК «Расцветай на Гоголя» - объект комфорт+, который строится недалеко от станции метро «Березовая роща», в центре Дзержинского района, где уже создана вся необходимая для жизни инфраструктура. Жилой комплекс возводится по технологии «монолит с кирпичным заполнением», фасад - облицовочный кирпич. Изюминка ЖК «Расцветай на Гоголя» - наличие необычного для новосибирского рынка формата квартир со вторым светом, высотой потолка более 5 метров.

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.