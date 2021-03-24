Сибиряков напугала водосточная труба, опасно повисшая на крыше пятиэтажки

Сибиряки боятся опасно нависшей трубы. Фото: "Город Обь Онлайн".

Жильцы дома № 1 на улице Строительная в городе Обь рассказали, что из-за нечищенного снега на крыше сорвало ограждение. Вместе с ним слетела и водосточная труба, которая опасно нависла под козырьком пятиэтажки. Фотографии происходящего появились в соцсети.

— Осторожно опасно для жизни! Жильцы дома два дня пытаются достучаться до УК с просьбой убрать трубу, которая еле держится на проводах. Однако на просьбы отвечают, что убрать трубу пока нет возможности, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «Город Обь Онлайн».

По словам жильцов квартиры на 5-м этаже, водосточная труба, болтаясь на ветру, стучит им по окнам. Горожане уверены, в скором времени она рухнет. Опасность в том, что железная труба может придавить человека. Судя по фото, ее размеры впечатляют. При падении на человека труба может причинить фатальные увечья. Жители дома призвали людей быть предельно внимательными и осторожными.

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