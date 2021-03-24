Заманивал детей печеньем: в Новосибирске мужчина приставал к девочкам во дворе

Незнакомец едва не увел к себе домой с детской площадки девочку. Фото: предоставлено Юлией

Во дворе домов №19 на улице Барьерной к девочкам приставал молодой мужчина. Он предлагал им печенье, а одну из них едва не увел к себе домой. В ситуацию вовремя вмешалась мама одной из девочек, гуляющей во дворе. Инцидент произошел 22 марта.

— Моя дочь пришла домой и рассказала, что во дворе мужчина, предлагает печенье и знакомится с девочками. Я сразу вышла на улицу и стала наблюдать за его поведением, заодно пообщалась детьми на площадке. Пока я с ними говорила, мужчина повел одну из девочек в сторону. Я подошла и спросила, куда они направляются. Мужчина ответил, что они пошли домой. При этом сама девочка, сказала, что не знает его, и живет вообще в другой стороне. Я забрала девочку, а он стоял еще немного и только потом медленно ушел, — рассказала КП-Новосибирск Юлия.

Женщина обратилась к родителям, чтобы они были бдительными

— К сожалению, ни одного ребенка такое поведение незнакомого человека не насторожило, — рассказала КП-Новосибирск Юлия.

Сибирячка описала, как выглядит мужчина: худой, рост примерно 170 сантиметров, глаза большие голубые и очень загорелое лицо, на нем была одежда, заляпанная белой краской.

Женщина обратилась в полицию с заявлением.

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