В Новосибирске от коронавируса умерли пять человек за сутки: самому старшему было 84 года

От коронавируса за сутки умерли 5 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 24 марта, стало известно о том, что коронавирус унес жизни 5 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 83 лет и женщины в возрасте 64 лет, 70 лет, двоим было по 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 585 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировали 84 человека, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 13 пациентов.

За последние сутки инфекцию диагностировали у 87 человек, а 137 пациентов выписали из больницы.

С начала вспышки коронавирусом заболели 38149 человек, в том числе 2213 ребенка, выздоровели 35219 пациентов.

До конца марта в регионе объявлен режим повышенной готовности. В общественных местах по-прежнему надо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.