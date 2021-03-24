Депутаты утвердили генплан Новосибирска до 2030 года

Депутаты Новосибирска утвердили генплан города до 2030 года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В среду, 24 марта, депутаты мэрии Новосибирска утвердили новый генеральный план города до 2030 года. Согласно документу, объем жилищного строительства составит 10,7 млн квадратных метров, с ежегодным вводом нового жилья более 1 миллиона квадратов.

В основные задачи проекта входят: реконструкция ветхих и аварийных территорий, завершение строительства крупных объектов, а также развитие общественного транспорта.

- Документ сохраняет неизменность границ города, определен город-центр Новосибирской агломерации. В новом строительстве отдается приоритет площадкам реконструкции застройки (в первую очередь ветхого и аварийного фонда). Первоочередное развитие транспортной и социальной инфраструктуры для обеспечения уже застроенных в последние годы территорий и завершения начатых крупных проектов, при этом приоритет отдается развитию общественного транспорта. Сохраняются уже существующие зеленые пространства и создаются основы для последующей подготовки генеральной схемы озеленения Новосибирска, — уточнил заместитель мэра — начальник департамента строительства мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев.

По прогнозам властей, к 2030 году в Новосибирске будут проживать 1 млн 750 тысяч жителей. При этом уровень жилищной обеспеченности увеличится до 30-31 квадрата метра на человека.

В мэрии уточнили, что для реализации основных задач генплана уже определили комплексные площадки для реконструкции и новых застроек. При этом общая площадь территорий реконструкций составляет примерно 1000 гектар, под новые застройки выделено 500 гектар. Кроме того, власти планируют обустроить на этих территориях 300 гектар рекреационных зон.

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