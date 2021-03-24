Число пользователей тарифа «Игровой» в Сибири увеличилось на треть

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

До конца марта еще можно успеть присоединиться к этой команде на выгодных условиях. В честь пятилетия тарифа «Игровой» «Ростелеком» и World of Tanks запустили акцию для новых подписчиков: после подключения тарифа абонентская плата за два первых месяца будет на 50% ниже.

- Тариф «Игровой»действительно «понимает»потребности пользователей, потому что разработан специально для геймеров. За пять лет «Ростелеком»расширил экосистему тарифа и включил в него оптимальное количество характеристик, необходимых для современных игр. Среди них - максимальная скорость передачи данных до 200 Мбит/сек, стабильность соединения, низкий пинг и предложения, доступные только для абонентов тарифного плана. Благодаря этому даже начинающий игрок может постепенно «прокачать»свои навыки и стать лучшим, - уточнил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» - директор по работе с массовым сегментом.

Тарифный план «Игровой» «Ростелеком» запустил в начале 2016 года. Сегодня компания в дополнение к тарифу с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и «Фогейм» предлагает пользователям оценить роутер «Игровой RT-X», разработанный в партнерстве с Huawei. Устройство обеспечивает приоритизацию трафика популярных онлайн-игр и сокращает время обмена данными с удаленными серверами.

В прошлом году также расширился перечень доступных бонусов в World of Warships, а пул игр от MY.GAMES пополнила Lost Ark. В 2021 году экосистема сервисов для геймеров продолжит развитие, ожидается обновление игровых опций и предложений партнеров, а также добавление новых игр.

Полная информация о тарифе «Игровой» и действующих акциях доступны на сайте gg.rt.ru.