Новосибирцев напугали огромные сосульки, падающие с крыши пятиэтажки

Новосибирцы боятся, что сосульки, падающие с крыши, пробьют кому-нибудь голову. Фото: "АСТ - 54".

Жильцы дома № 38 на улице Челюскинцев сообщили об огромных сосульках, которые образовались по всей длине крыши. Люди боятся, что сталактиты в любой момент могут пробить кому-нибудь голову. Они сняли их на видео и опубликовали в соцсети.

— Ходить опасно. Сосульки того и гляди, упадут кому-нибудь на голову, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ — 54».

На видео, которое прикреплено к посту видно, как одна из сосулек падает с высоты пятого этажа и разбивается. По мнению жильцов, очередное падение чревато трагедией.

Комментаторы порекомендовали автору обратиться в УК с требованием очистить крышу, а в случае бездействия компании, написать жалобу в ГЖИ. По словам сибиряков, с приходом весны эта проблема актуальна для всей Новосибирской области.

Так, накануне, глыба льда с крыши пятиэтажки упала на голову пенсионерки в городе Обь. Женщину с травмами доставили в больницу. Кроме того, случай со смертельным исходом произошел 11 марта, в Первомайском районе Новосибирска. Там сосулька, сорвавшаяся с козырька балкона, пробила пожилой женщине голову. Ее госпитализировали, однако врачам не удалось спасти пенсионерку.

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