Сибиряку, обозвавшему судью, грозит штраф и арест

Сибиряк, оскорбивший судью, предстанет перед судом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя поселка Коченева. Мужчину обвиняют по статье «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи». Максимальный срок по ней — арест до четырех месяцев.
— В июне и июле 2020 года в ходе рассмотрения уголовного дела в Калининском районном суде города Новосибирска подсудимый выразил явное неуважение к суду. Он несколько раз публично оскорбил судью неприличными и недопустимыми выражениями, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова
В ведомстве отметили, что подсудимый полностью признал свою вину. В настоящий момент следствием собрана достаточная доказательная база, которая подкреплена аудиозаписью с судебного заседания, а также показаниями свидетелей. В связи с чем, дело сибиряка с обвинительным заключением направили в суд, где его рассмотрят по существу.
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