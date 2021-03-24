Воздержитесь от поездок: автомобилистов предупредили о плохой видимости на новосибирских трассах

Автомобилистов предупредили о плохой видимости на трассах под Новосибирском. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Автомобилистов предупредили о плохой видимости на новосибирских трассах. Об этом сообщили в пресс-службе «Сибуправтодора».

— 24 марта по Новосибирской области ожидается мокрый снег, местами сильный, ветер до 18-20 метров в секунду. Водители, будьте осторожны, соблюдайте безопасную дистанцию — на трассах возможен сильный боковой ветер и снижение видимости, — рассказали в «Сибуправтодоре».

Ранее синоптики прогнозировали в Новосибирске мокрый снег и сильный ветер. Кроме того, по прогнозу на этой неделе в город придет аномальное тепло. Столбик термометра поднимется до +3 градусов.

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