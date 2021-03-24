Под Новосибирском отец поссорился с 18-летним сыном и ударил его ножом в грудь

Сибиряк ударил ножом в грудь 18-летнего сына.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Болотное Новосибирской области 18-летний парень оказался в больнице после ссоры с 61-летним отцом. Сибиряка с ножевым ранением госпитализировали врачи «скорой помощи».
— Это произошло 22 марта. Отец, поссорившись с сыном, ударил его ножом в грудь, в область сердца. Отца молодой человек не сдал, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Медики сообщили о пациенте с ножевым ранением в полицию. Сотрудники установили, кто напал на сибиряка. Отец во всем сознался. Полицейские изъяли нож, которым ударили парня. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленно причинение тяжкого вреда здоровью».
В Ленинском районе Новосибирска ссора 55-летнего отца с 27-летним сыном закончилась трагедией. Во время ссоры он ударил сына ножом в шею.
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