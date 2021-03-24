Пробки в Новосибирске на утро 24 марта 2021 года: из-за аварии трудно проехать на площади Труда

Новосибирск сковали 8-балльные пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 24 марта 2021 года: затор образовался на площади Труда. Там произошла авария. Также сложно проехать по улицам Станиславского, Котовского, Ватутина, Широкой. Пробка собралась на улицах Титова и Троллейной. Также водители стоят на улице Большой. Об этом сообщает «2ГИС».

— Мы здесь встречаем рассветы и провожаем закаты. У людей уже просто не хватает терпения стоять в пробках, — пишут возмущенные автомобилисты.

На правом берегу ситуация немного лучше. Затор образовался на Мочищенском шоссе и улице Кедровой. Также трудно проехать по улице Выборной. Пробка собралась на улице Большевистской от «Порше центра» до Бугринского моста.

В целом по городу уровень пробок достиг 8 баллов.

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