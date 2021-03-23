Анатолий Вассерман рассказал, почему синоптики ошибаются в прогнозах погоды

Анатолий Вассерман рассказал, почему синоптики так часто допускают неточности в прогнозах погоды. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Анатолий Вассерман рассказал, почему синоптики так часто допускают неточности в прогнозах погоды. По словам эксперта, вины самих ученых здесь нет: все дело в непредсказуемости природных явлений.

— Даже мелкое по началу изменение может очень быстро разрастись. Это процесс самоподдерживающийся. Например, если лежит снег сплошным слоем, то он сильно отражает свет и, соответственно, остается холодным довольно долго. Но как только он подтаял в одном месте, то начинает сильно поглощать свет, после чего быстро тают соседние с ним участки. Таким образом, снег может растаять за один световой день, хотя поначалу это ничто не предвещало, — пояснил Анатолий Вассерман изданию NEWS.ru.

Тем не менее, эрудит отметил, что по мере роста вычислительной мощи в целом, вырастают и возможности расчетов, связанных с погодой.

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