Геннадий Онищенко рассказал, кому положена компенсация после прививки от ковида

Геннадий Онищенко рассказал, кому положена компенсация после прививки от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, кому и при каких условиях могут выплатить компенсацию после прививки от коронавируса. На это могут рассчитывать те люди, у кого необходимость вакцинироваться прописана в трудовом договоре.

— При найме на работу в договоре прописывается условие, что каждый сезон в связи с ростом заболеваемости гриппом или же другой инфекции сотрудник будет прививаться. Если привьется и заболеет, то ему компенсируют лечение, — пояснил изданию NEWS.ru депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Геннадий Онищенко отметил, что такая практика уже хорошо себя показала в рамках предотвращения распространения гриппа. При этом, за человеком, у кого в договоре указаны такие условия, сохраняется право не прививаться, однако в таком случае на компенсацию он рассчитывать не может.

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