В Новосибирске школьница наглоталась парацетамола, чтобы похудеть

Школьница попала в больницу, после того как выпила 60 таблеток парацетамола. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске школьница попала в больницу, после того как выпила 60 таблеток парацетамола. По словам мамы девочки, таким образом ее дочь пыталась похудеть.

— Девочку доставили в больницу с отравлением днем 20 марта. Мама 15-летней школьницы объяснила врачам, что таким образом ее дочь пыталась похудеть, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — На учете в ПДН девочка не состоит.

КП-Новосибирск напоминает, что перед применением лекарств необходимо проконсультироваться с врачом.

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