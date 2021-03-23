В Новосибирске школьница наглоталась парацетамола, чтобы похудеть

Школьница попала в больницу, после того как выпила 60 таблеток парацетамола.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске школьница попала в больницу, после того как выпила 60 таблеток парацетамола. По словам мамы девочки, таким образом ее дочь пыталась похудеть.
— Девочку доставили в больницу с отравлением днем 20 марта. Мама 15-летней школьницы объяснила врачам, что таким образом ее дочь пыталась похудеть, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — На учете в ПДН девочка не состоит.
КП-Новосибирск напоминает, что перед применением лекарств необходимо проконсультироваться с врачом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер