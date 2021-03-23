Новосибирск изобразят на новой 10-рублевой купюре

Изображение Новосибирска появится на купюре номиналом в 10 рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изображение Новосибирска появится на купюре номиналом в 10 рублей. Как сообщает Центробанк России, банкноты должны поступить в обращение в 2025 году.

— Дизайн и базовый защитный комплекс банкнот образца 1997 года разрабатывались почти 30 лет назад. В 2001-2010 годах Банк России выпустил двенадцать модификаций этих банкнот. Однако последние 10 лет защитный комплекс бумажных денежных знаков не совершенствовался, и настало время продолжить его модификацию, одновременно сделав дизайн банкнот более современным, — цитирует пресс-служба Центробанка зампредседателя Банка России Михаила Алексеева.

Обновлен будет также дизайн банкнот номиналом 50, 100, 500, 1000 и 5000 тысяч рублей. На них также появятся изображения других городов.

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