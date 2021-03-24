Погода в Новосибирске на 24 марта 2021 года: в город вернется сильный ветер

В городе ожидается снег и сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 24 марта 2021 года будет ветреной. Об этом рассказали метеорологи «Западно-Сибирского УГМС».

— 24 марта ночью ожидается мокрый снег. Ветер будет дуть северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Днем ветер подует со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут усилится до 17 метров в секунду. . Температура воздуха ночью составит -3...-5 градусов, а днем поднимется до 0...+2, — обещают синоптики.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» в течение всего дня будет идти снег. Столбики термометров днем покажут 0..-1, а к вечеру опустятся до -3 градусов. По данным сервиса, ветер будет дуть юго-западный с порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741-750 миллиметров ртутного столба.

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