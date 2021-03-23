Энергетики расскажут потребителям о возможностях электронных сервисов по подключению к электросетям

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В компании не прекращается системная работа по развитию клиентоориентированности и повышению доступности получения данной услуги, в том числе с помощью корпоративного сайта www.eseti.ru. Одним из видов мероприятий, направленных на совершенствование диалога с потребителями, является обучающий вебинар.

26 марта 2021 года с 16.00 до 18.00 (нск) энергетики проведут для физических лиц вебинар по теме «Использование электронных ресурсов АО «РЭС» в процессе технологического присоединения».

В ходе вебинара специалисты электросетевой компании расскажут о широком спектре дистанционных сервисов и подробно объяснят их возможности, в том числе:

• порядок подачи заявки;

• получение консультаций;

• отслеживание статуса готовности документов;

• порядок получения документов;

• порядок оплаты посредством эквайринга (онлайн-оплата).

Участие в вебинаре бесплатное, пользователю необходимо только направить на электронную почту info-1@eseti.ru электронное сообщение с темой «Вебинар АО «РЭС» и контактными данными (ФИО, адрес электронной почты, номер телефона). В ответ на указанный в контактных данных адрес электронной почты будет направлена ссылка на вебинар.

Обращаем внимание, что заявки принимаются до 12.00 (нск) 25 марта 2021 года. Количество мест ограничено.

Специалисты компании уверены, что этот современный инструмент коммуникации позволит максимально полно и наглядно ответить на наиболее часто возникающие у потребителей вопросы при оформлении документов по технологическому присоединению к электрическим сетям, а также привлечь внимание аудитории к разработанным компанией электронным сервисам. Кроме того, дистанционное взаимодействие не только призвано повысить удобство получения информации, но и позволяет обеспечить безопасность клиентов и персонала в условиях осложненной эпидемиологической обстановки.

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