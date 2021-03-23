Пробки в Новосибирске на вечер 23 марта 2021 года: на Станционной не проехать

Пробки в Новосибирске на вечер 23 марта 2021 года затронули оба берега.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на вечер 23 марта 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас общая загруженность городских дорог оценивается в 8 баллов.
На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Владимировская, Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Ипподромская, Бориса Богаткова, Пролетарская, Кошурникова, Гаранина, проспект Дзержинского, Красный проспект и Богдана Хмельницкого.
Общая загруженность городских дорог оценивается в 8 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps
На левом берегу пробки сковали такие улицы как проезд Энергетиков, Котовского, проспект Карла Маркса, Немировича Данченко, Станционная, 2-я Станционная, Большая, Ватутина, Мира, Советское шоссе, Петухова и Хилокская.
Движение также затруднено по Димитровскому мосту в сторону левого берега. Немного затруднено движение по Октябрьскому мосту в сторону левого берега. На Бугринском мосту движение свободное в обе стороны.
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