Пробки в Новосибирске на вечер 23 марта 2021 года: на Станционной не проехать

Пробки в Новосибирске на вечер 23 марта 2021 года затронули оба берега. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 23 марта 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас общая загруженность городских дорог оценивается в 8 баллов.

На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Владимировская, Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Ипподромская, Бориса Богаткова, Пролетарская, Кошурникова, Гаранина, проспект Дзержинского, Красный проспект и Богдана Хмельницкого.

Общая загруженность городских дорог оценивается в 8 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps

На левом берегу пробки сковали такие улицы как проезд Энергетиков, Котовского, проспект Карла Маркса, Немировича Данченко, Станционная, 2-я Станционная, Большая, Ватутина, Мира, Советское шоссе, Петухова и Хилокская.

Движение также затруднено по Димитровскому мосту в сторону левого берега. Немного затруднено движение по Октябрьскому мосту в сторону левого берега. На Бугринском мосту движение свободное в обе стороны.

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