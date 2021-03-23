«Пинал и бил кулаком по лицу»: сибиряку вынесли приговор за издевательства над 14-летней падчерицей

44-летнего мужчину признали виновным в истязании своей 14-летней падчерицы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Под Новосибирском 44-летнего мужчину признали виновным в истязании своей 14-летней падчерицы: сибиряк долгое время избивал девочку. Мужчину обвинили в истязании девочки по статье 117 УК РФ.

— Следствием и судом установлено, что с февраля по август 2020 года осужденный, из-за разных малозначительных вещей избивал 14-летнюю дочь своей сожительницы: он наносил ей удары ногами по телу, бил кулаком по лицу и голове. После последнего такого случая пострадавшая обо всем рассказала маме, а та уже обратилась с заявлением в полицию, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи собрали достаточно доказательств виновности мужчины. Сам сибиряк свою вину признал и объяснил, что таким образом он якобы воспитывал девочку. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.

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