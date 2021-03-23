Стало известно, кто возглавил УФАС в Новосибирской области

Стало известно имя нового и.о. УФАС НСО. Фото: Правительство Новосибирской области.

Стало известно имя нового исполняющего обязанности руководителя Федеральной антимонопольной службы в Новосибирской области. Им стал Александр Годованюк. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Известно, что в антимонопольной службе Годованюк работает с 2009 года. Так, с марта 2018 года занимал должность начальника контрольного отдела УФАС по Красноярскому краю, а в марте 2021 года получил руководящую должность в антимонопольной службе Новосибирской области.

— С 15 марта 2021 года его назначили на должность исполняющего обязанности руководителя УФАС по Новосибирской области. Он неоднократно получал награды за профессиональные успехи, — отметили в правительстве.

По данным регионального УФАС, Александр Годованюк родился в августе 1986 года. У него два высших образования: в 2009 году он окончил «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева» по специальности — экономист, а в 2014 году — «Красноярский государственный аграрный университет» по специальности — юрист.

Накануне, 22 марта, Александр Годованюк встретился с губернатором НСО Андреем Травниковым. В рамках встречи глава региона отметил важность взаимодействия правительства и УФАС.,

— Речь идет о реализации национальных проектов. Объем мероприятий, в которых участвует Новосибирская область с каждым годом растет. С учетом массовости этих проектов и жестких сроков их реализации очень важно заранее правильно готовить закупочные процедуры, не допускать прихода недобросовестных исполнителей. В этих вопросах помощь Федеральной антимонопольной службы как главных экспертов очень важна, — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что помощь и сопровождение УФАС необходимы и для подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой и при строительстве второй очереди кампуса мирового уровня на базе Новосибирского государственного университета

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