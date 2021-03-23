Многодетная семья из 8 человек спаслась на ночном пожаре в Новосибирске

Многодетная семья спаслась на пожаре в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В Новосибирске многодетная семья из 8 человек чудом спаслась на пожаре. Их дом на улице Бегичева в Советском районе города вспыхнул в ночь на вторник, 23 марта, когда жильцы уже спали. Избежать трагедии удалось благодаря звуку пожарного датчика, который семья установила 18 марта.

— Он разбудил всю семью, в том числе троих детей. Жильцы пытались потушить пламя самостоятельно, однако им этого не удалось. Семья выбралась из горящего дома, и многодетная мама вызвала пожарных. Через 7 минут на место ЧП прибыли пожарные: в тот момент уже полыхали надворные постройки, — уточнили в ведомстве.

За 20 минут спасатели смогли ликвидировать открытое пламя, а примерно через час огонь был полностью потушен. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров: обгорели мансардный этаж, крыши дома и гаража. В МЧС уточнили, что причиной возгорания стало короткое замыкание проводки.

Напомним, 13 марта в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области произошел страшный пожар, в котором погибла многодетная мать и ее двое детей. Еще двум мальчикам, 11 и 4-х лет, удалось выбраться из огня, они получили серьезные ожоги. По данным следствия, в доме был установлен пожарный извещатель с GSM модулем, но он не сработал. По факту трагедии СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

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