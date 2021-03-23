Полицейские задержали мужчину, который избил пенсионера возле новосибирского бара

Драка произошла вечером возле бара на "Золотой Ниве". Фото: стоп-кадр из видео.

В полиции задержали новосибирца, который сильно избил пенсионера возле бара на улице Бориса Богаткова. Подозреваемым оказался 24-летний житель Октябрьского района, ранее уже судимый за грабеж.

— Полиция установила, что семья из 4 человек проводила время в кафе. Около вестибюля произошел словесный конфликт главы семьи с тремя мужчинами, переросший в уличную драку. Когда полицейские прибыли на место, то участников драки уже не было. Один из них — 55-летний мужчина — был доставлен в медицинское учреждение с многочисленными травмами, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас ему избирают меру пресечения, проводится дальнейшее расследование.

Напомним, драка произошла вечером в субботу, 20 марта. По словам очевидцев, пострадавшего мужчину избили трое человек. Сибиряк попал в больницу в тяжелом состоянии: у него перелом носа и черепно-мозговая травма.

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