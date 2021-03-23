В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли шесть человек: самому старшему пациенту было 95 лет

Озвучены актуальные данные по коронавирусу в НСО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки от коронавируса скончались 6 жителей Новосибирской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

— Врачи не смогли спасти пятерых пожилых мужчин в возрасте 76, 79, 80, 88, 95 лет, а также 59-летнюю женщину. На сегодняшний день в регионе от коронавируса умерли 1580 человек, — уточнили в оперштабе.

В реанимации сейчас находятся 77 человек: не могут самостоятельно дышать и подключены к ИВЛ 11 пациентов.

Всего за прошедшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 93 жителей Новосибирской области. С начала вспышки в регионе выявили 38062 зараженных, среди них 2206 детей. Есть и хорошие новости: 35082 человек выздоровели.

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