Под Новосибирском годовалая девочка сожгла себе ногу кипятком из чайника, пока родители пили

ЧП случилось в Мошковском районе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мошковскую центральную больницу Новосибирской области попала годовалая девочка — она сильно ошпарила себе ноги кипятком. За малышкой не уследили родители, которые в момент ЧП пили алкоголь.

— Девочку увезла бригада «скорой помощи» из квартиры дома в микрорайоне Светлый. Врачи поставили диагноз: инфицированный ожог правого бедра, левой голени, стопы 2 и 3 степени. Бабушка девочки пояснила, что родители, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, не усмотрели за ребенком, который ошпарился кипятком, опрокинув чайник, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

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