Под Новосибирском козырек подъезда рухнул из-за нечищенного снега

В городе Обь козырек подъезда рухнул под тяжестью снега. Фото: "Город Обь Онлайн".

Во вторник, 23 марта, в городе Обь произошло ЧП: обрушился козырек над подъездом многоквартирного дома на улице Геодезическая, 8. По словам жильцов, крыша проломилась из-за тяжести снега. Очевидцы сфотографировали последствия инцидента и опубликовали в соцсети.

— Это нормально вообще? Просто обвалилась крыша. Просто никто не убрал с нее снег. Зато регулярно оплачиваем капитальный ремонт и содержание жилья. Повезло, что никого не придавило,- написала автор сообщения, опубликованного в группе «Город Обь Онлайн».

Также выяснилось, что по тяжестью снега просел козырек еще одного подъезда этого дома. Снимок с крышей, которая может рухнуть в любой момент, опубликовала в комментариях к посту местная жительница. По ее словам, жильцам страшно выходить из подъезда. Горожане уверены, ответственная УК недобросовестно выполняет свою работу.

— Один раз за зиму видели молодого человека на крыше, сбрасывал снег. Пол дома очистить успел, а снег с другой половины рухнул сам. Что касается козырьков, то их не чистили ни разу,- рассказала КП — Новосибирск местная жительница.

По словам горожанки, жильцы неоднократно звонили в управляющую компанию, оставляли заявки, но безрезультатно. Жильцы боятся, что их придавит упавшим снегом или обломками крыши. На момент публикации оперативно получить комментарий от УК по ситуации не удалось.

Напомним,11 марта, в Первомайском районе Новосибирска сосулька, совавшаяся с козырька балкона, упала на голову пенсионерке. Спасти ее не удалось.

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