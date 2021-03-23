«Газпром межрегионгаз Новосибирск» уведомил 4 тысячи неплательщиков о прекращении газоснабжения

Фото: «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

На данный момент о предстоящем отключении уведомлено более 4 тыс. злостных неплательщиков Новосибирской области. В списке на отключение находятся жители частного сектора и многоквартирных домов.

Приостановке подачи газа всегда предшествует уведомительная работа: абонентов оповещают о долгах по телефону и посредством СМС-сообщений, рассылаются уведомления о задолженности, предупреждения о предстоящем отключении, досудебные претензии. Крайние меры применяются только в отношении злостных неплательщиков, игнорирующих предложения газовой компании урегулировать ситуацию с долгами.

По действующему законодательству, основанием для приостановления газоснабжения служит отсутствие оплаты или неполная оплата потреблённого газа в течение 2 месяцев подряд. Отказ в получении уведомления или непроживание по адресу не снимает ответственности с пользователей газа.

По данным на 01.03.2021 просроченная задолженность населения Новосибирской области превышает 67,5 млн рублей, долги за газ имеют более 15 тыс. абонентов.

Наша справка

Действие моратория на отключение и начисление пеней за просрочку платежей закончилось 1 января (постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 года №424). Пени начисляются с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки. С 91-го дня должнику начисляются пени в повышенном размере - 1/130 ставки рефинансирования.