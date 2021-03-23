Умер Павел Харин — актер новосибирского театра «Глобус»

Актер работал в театре "Глобус" больше 30 лет. Фото: http://www.globus-nsk.ru/

В Новосибирске на 61-м году жизни умер Павел Харин — актер, режиссер, заслуженный артист России. Об этом сообщили в театре «Глобус».

— Павел Алексеевич навсегда запомнится нам замечательным артистом, обладающим широчайшим диапазоном сценических возможностей. Его талант — гармоничен и многогранен. Павел Харин — артист с большой буквы. Прекрасный режиссер. Верный товарищ. Талантливый коллега. Его удивительные человеческие качества — искренность, доброта, щедрость души — всецело были отражены в каждой работе, — сообщили в пресс-службе театра «Глобус».

Павел Алексеевич Харин родился 29 апреля 1960 года. В 1985 году окончил Новосибирское театральное училище. После этого служил в театре «Красный факел» и городском драматическом театре под руководством Сергея Афанасьева. В 1989 году был принят в труппу Новосибирского театра юного зрителя (ныне «Глобус»). Как актер он принимал участие в спектаклях «Вишневый сад» А. Чехова, «Ревизоре» Н. Гоголя, «Дни Турбиных» М. Булгакова, «Возвращение» А. Платонова, «Убийство Гонзаго» Н. Йорданова и многих других. Режиссерские работы Павла Харина- «Отель двух миров» Э.-Э. Шмитта и «Путем взаимной переписки» В. Войновича.

Прощание с артистом состоится 25 марта 2021 года. О месте и времени будет сообщено дополнительно.

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