Под Новосибирском водитель иномарки насмерть сбил пешехода, сидящего на дороге

По Новосибирском погиб пешеход, который сидел на дороге
Фото: Сергей ГАПОН
В Новосибирском районе под колесами «Тойоты» погиб пешеход. ДТП случилось вечером 22 марта. Подробности аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.
— Авария произошла накануне, в 22:15 в Новосибирском районе. Водитель за рулем автомобиля Toyota Vlsta Ardeo ехал по трассе Н-2120 со стороны Криводановки в сторону автодороги К-12. На 11 километре трассы иномарка сбила мужчину, который сидел на дороге, — уточнили в ГИБДД.
Известно, что пешеход погиб на месте от полученных травм. В настоящий момент его личность устанавливается. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.
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