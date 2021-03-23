«Подарите свою заботу»: посетители магазинов «Мария-РА» смогут принять участие в сборе корма для животных из приютов

Фото: ООО «Марс».

До 31 мая 2022 года покупатели 40 магазинов сети в Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Томске смогут принять участие в программе и пожертвовать корм подопечным приютов своего города.

В рамках благотворительной программы «Подари свою заботу» в магазинах «Мария-РА» будут установлены специальные короба, в которые покупатели в любое время смогут пожертвовать продукцию для кошек и собак, живущих в приютах. По мере наполнения боксов волонтеры будут забирать корма и направлять их в шесть приютов для бездомных животных.

- При поддержке партнеров БФ «Фонд продовольствия «Русь» начал развитие отдельного направления помощи - передачу кормов в приюты для бездомных животных. Установка специальных коробов для приема кормов от покупателей позволяет людям совершить добрый поступок во время обычного похода в магазин, что является удобной и легкой механикой. Продукты из коробов забирают волонтеры фонда и доставляют их в ранее согласованные приюты, - пояснила Юлиа Назарова, президент БФ «Фонд продовольствия «Русь».

Фото: ООО «Марс».

- В 2020 году мы запустили первый проект, направленный на поддержку бездомных животных, в 10 магазинах «Мария-РА» в Барнауле и получили невероятно позитивный отклик от покупателей. С тех пор десятки покупателей обратились к нам с просьбой расширить географию акции и установить короба по сбору кормов для животных в других городах присутствия сети. Сегодня мы совместно с партнерами расширяем границы проекта. Теперь наши покупатели в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, как и в Барнауле, смогут внести свой вклад в поддержку бездомных питомцев, - отметила Леся Колтакова, руководитель управления службы маркетинга торговой сети «Мария-РА».

- Мы в Mars Petcare стремимся делать мир для домашних животных лучше. Одним из важных шагов на пути к этой цели мы видим решение проблемы бездомности, поэтому помощь животным в приютах была и остается нашей ключевой задачей. Мы последовательно реализуем волонтерские программы и передаем корма для питомцев в приюты (в 2020 году было передано более 120 тонн наших продуктов). Мы знаем, что тысячи россиян помогают приютским животным, и хотим поддержать это движение благодаря масштабному проекту с «Марией-РА» и фондом «Русь». Вместе с нашими партнерами мы делаем помощь приютам простой и доступной, ведь далеко не у всех есть возможность регулярно выезжать в приюты, а помочь хотят многие. Мы вместе делаем мир для домашних животных лучше, - подчеркивает Анастасия Тимошина, вице-президент по корпоративным отношениям Mars Petcare в России.

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