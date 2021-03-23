В новосибирскую колонию пытались передать наркотики в консервной банке

В Новосибирске служебная собака пресекла передачу запрещенных веществ заключенным. Фото: ГУФСИН РФ по НСО.

В исправительной колонии № 18 в Новосибирске обнаружили посылку с наркотиками, которую пытались доставить одному из осужденных. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Новосибирской области.

Унюхала консервы с наркотиками служебная собака Зера: она уже не раз выявляла незаконные передачки, из ее чутье снова не подвело.

— В консервных банках, которые должен был получить один из осужденных, сотрудники колонии при помощи служебной собаки обнаружили два свертка с порошкообразным веществом белого цвета, а также 6 сотовых телефонов, аксессуары к устройствам и сим карты, — уточнили в ГУФСИН по Новосибирской области.

Сотрудники колонии изъяли порошок и гаджеты и передали их в полицию на экспертизу.

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