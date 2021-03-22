Новосибирские депутаты приняли участие в Президиуме Совета законодателей РФ

Заседание прошло в режиме ВКС. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области приняли участие в Президиуме Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ. Заседание в режиме ВКС провели заместители сопредседателей Совета законодателей – заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая и первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. В обсуждении вопросов принимали участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководители ФОМС и Росздравнадзора, ФАС, Рособрнадзора и Роспотребнадзора, председатели профильных комитетов Государственной Думы и Совета Федерации, а также представители законодательных органов 73 субъектов Российской Федерации.

Президиум озвучил вопросы организации единой системы оказания онкологической помощи детям, задачи органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере общего образования. Как прокомментировал председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин, темы актуальны в том числе для нашего региона.

Министерством здравоохранения Новосибирской области совместно с главным внештатным специалистом педиатром минздрава региона разработано технологическое (медицинское) задание на строительство пристройки к существующему детскому корпусу областной больницы. В результате реализации проекта будет создан специализированный коечный фонд на 470 коек для оказания плановой медицинской помощи детям города Новосибирска и Новосибирской области, в том числе онкологическое отделение с блоком асептических палат на 60 коек.

Что касается задач в сфере образования, то приоритетом для органов власти в Новосибирской области на период до 2024 года является реализация в рамках национального проекта «Образование» региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Социальные лифты для каждого». В 2021 году в регионе запланировано завершение строительства ещё одиннадцати детских садов на 1870 мест и четырех школ на 3775 мест, в том числе двух в Новосибирске.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив подчеркнул:

- Вопросы здоровья детей, их обучения и воспитания – все это Ирина Анатольевна Яровая справедливо назвала повесткой будущего нашей страны. Большая задача взрослых – чтобы ребятишки могли получать качественное лечение, чтобы в больницах, школах не было дефицита кадров. И чтобы, конечно, не возникало таких тревожных ситуаций с отравлениями детей в школах, которые встречаются сейчас в некоторых регионах. Президиум Совета законодателей обозначил опорные точки, над которыми нам предстоит работать – депутатам, исполнительной власти, органам местного самоуправления.