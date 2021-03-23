Сиделка украла у 83-летнего новосибирца 120 тысяч рублей и коллекцию монет

Полицейские ищут сиделку, обокравшую пенсионера на 220 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сибирячка, ухаживающая за 83-летнеим пенсионером, обокрала его. Женщина проработала у пожилого мужчины около трех месяцев, а потом исчезла, прихватив с собой 120 тысяч рублей и коллекцию из 400 монет. Ее стоимость составляет около 100 тысяч рублей. Инцидент произошел в доме на улице Челюскинцев в Железнодорожном районе Новосибирска.

— Пенсионер заметил пропажу 20 марта. Сиделку мужчине наняли через патронажную службу. По всей видимости, у нее было вымышленное имя, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас женщину разыскивают полицейские. Возможно, пожилой новосибирец не единственная жертва сиделки.

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