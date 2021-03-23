Под Новосибирском отчим, истязавший ребенка, получил условный срок

Под Новосибирском отчим-садист получил условный срок за избиения ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области рассмотрели уголовное дело мужчины, которого обвиняли в издевательствах над пасынком. Ему вменяли статью «Истязание заведомо несовершеннолетнего». Максимальное наказание по ней — 7 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Сузунского районного суда.

— Было установлено, что на на протяжении определенного промежутка времени обвиняемый систематически избивал ребенка своей сожительницы, причиняя ему физические и психические страдания, — рассказали в суде.

При этом сибиряк полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде условного срока с лишением свободы на 3 года, 6 месяцев и испытательным сроком 2 года 6 месяцев. В суде уточнили, что приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, ранее КП - Новосибирск писала, что 19 марта в поселке Кудряшовский под Новосибирском было обнаружено тело 6-летнего мальчика. Как установили следователи, ребенка до смерти избили отчим и родная мать. Выяснилось, что взрослые весь день распивали спиртное, а после решили заняться воспитанием ребенка. Они дали мальчику книгу, поставили в угол и сказали читать. Так как он не смог внятно прочитать изложенный текст, а на претензии злоумышленников робко молча, последние начали избивать ребенка руками и ногами, нанеся ему не менее 50 ударов. От полученных повреждений мальчик скончался на месте. По факту случившегося уголовное дело возбудили и в отношении органов опеки. Их обвиняют в халатной работе с семьей погибшего ребенка.

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