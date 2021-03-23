Пробки в Новосибирске на утро 23 марта 2021 года: трудно проехать по улице Большевистской

Новосибирск сковали 7-балльные пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 23 марта 2021 года: затор образовался на улице Большевистской от Бугринского моста до Ипподромской магистрали. Об этом сообщает «2ГИС».

Кроме того, из-за сломанного светофора сложно проехать на пересечении Красного проспекта с улицей Фрунзе. Также затор образовался на улице Кирова от улицы Никитина до улицы Алтайской.

Автомобилисты стоят в пробке на улице Немировича-Данченко, проспекте Карла Маркса, улице Блюхера и площади Лыщинского.

В целом по городу уровень заторов достиг 7 баллов.

Синоптики предупредили о том, что в ближайшее время Новосибирск накроет сильный ветер и с мокрым снегом. Водителям нужно быть предельно внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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