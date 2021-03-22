В деревне под Новосибирском лиса загрызла домашнего щенка

В деревне Чупино дикая лиса загрызла домашнего щенка. Фото: предоставлено героем публикации

В деревне Чупино в Искитимском районе Новосибирской области лиса загрызла домашнего щенка. Хозяева участка, куда пробралась плутовка, рассказали КП-Новосибирск, что диких животных в своей местности они видели и раньше, но инцидент с нападением произошел впервые.

— Я уже живу в этой деревне шесть лет, и за все это время особо лисы здесь не разгуливали. Единственное, что осенью в прошлом году мы их видели в нашей местности. Но они особо не пакостили, уж точно ни на кого не нападали. А у тут нас прямо щенка загрызла она. Произошло все в ночь с 21 на 22 марта, утром щенок еще жив был, но до вечера не дотянул. И лиса тоже там же с ним рядом погибшая лежала, под крыльцом у нас. Может, друг друга так погрызли или еще что с ней было не так, — рассказал КП-Новосибирск Александр, хозяин участка куда пробралась лиса.

По словам сибиряка, в какие-либо надзорные органы по поводу этой проблемы он обращался. Однако предупредил односельчан, что в деревню уже пробралась одна агрессивная лиса.

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