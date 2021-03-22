Появилось видео массового ДТП под Новосибирском, где пострадали 5 человек

Кадр из видео за секунду до столкновения. Фото: кадр из видео

Появилось видео массовой аварии в Новосибирской области, где пострадали 5 человек, в том числе и 11-летний ребенок. Авария попала на запись видеорегистратора «Лады Калины», которая выехала на встречную полосу, спровоцировав ДТП.

— ДТП произошло сегодня, примерно в час дня. 31-летний водитель автомобиля Lada Kalina, ехавший со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хонда». В то же время, в «Хонду», пытавшуюся затормозить и избежать столкновения, въехал автобиль «Субару» — рассказывали КП-Новосибирск в областном ГИБДД.

В ДТП пострадали пять человек, их увезли в больницу. Среди пострадавших был также 11-летний мальчик. Сейчас в обстоятельствах аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД.

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