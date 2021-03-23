Погода в Новосибирске на 23 марта 2021 года: зима не планирует отступать

На улице будет тепло, но снежно. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 23 марта 2021 года будет теплой, но снежной. Как показывает прогноз зима не собирается покидать город.

— 23 марта ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер будет дуть юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -2...-4 градуса, а днем поднимется до +3 градусов, — сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

По данным сайта «Яндекс. Погода» весь день будет пасмурно, без осадков. Столбики термометров поднимутся от 0...+2 градусов, а вечером похолодает до +1 градуса. Ветер будет дуть юго-западный с порывами от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747-751 миллиметр ртутного столба.

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