В Новосибирске грузовик столкнулся с иномаркой и врезался в фонарный столб

В Новосибирске водитель грузовика пострадал в ДТП на Мочищенском шоссе. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска
В Новосибирске водитель грузовика пострадал в ДТП на Мочищенском шоссе. Авария произошла вечером 22 марта.
— Около пяти часов вечера водитель грузовика Mercedes ехал по Мочищенскому шоссе со стороны Дачного шоссе в сторону улицы Жуковского. В один момент автомобилист не справился с управлением и наехал на разделительный отбойник, а потом столкнулся с автомобилем Suzuki, который ехал с ним в попутном направлении, а потом въехал в фонарный столб, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
В результате ДТП пострадал водитель грузовика, его доставили в больницу на скорой помощи. Личность и характер травм мужчины сейчас устанавливаются. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД.
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