Новосибирского подростка, который поджег камеру и избил сотрудника СИЗО, отправили в колонию

В Новосибирске вынесли приговор 17-летнему подростку, который поджег камеру и избил сотрудника СИЗО. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске вынесли приговор 17-летнему подростку, который поджег свою камеру и избил сотрудника СИЗО. Об этом сообщили в следственном комитете сегодня, 22 марта. Напомним, парня обвиняли в применении насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей по статье 321 УК РФ.

— Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбывание в воспитательной колонии, — пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, инцидент произошел в марте 2020 года. Ранее неоднократно судимый подросток находился под стражей в СИЗО №1 в Новосибирской области. Там он устроил пожар, после чего его перевели в камеру временного содержания. Когда к нему пришел сотрудник ГУФСИН для разъяснительной беседы, то застал мальчика лежащим на полу. После просьбы встать, подросток начал бить мужчину кулаком по голове и телу.

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