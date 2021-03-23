В Новосибирске идет конкурс «История семьи - история народа»

Идет прием заявок на областной конкурс исследовательских работ, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

В Новосибирске продолжается прием работ на конкурс «История семьи - история народа». Подробнее о проекте рассказала эксперт отдела информационно-пропагандистской учебно-методической деятельности ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Ольга Королева.

- В этом году исполняется 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы решили посвятить этому событию конкурс и провести его на региональном уровне. Возникла идея рассмотреть вклад в Великую Победу не только тех, кто непосредственно воевал, но и тружеников тыла, которые вкладывали все силы в одно общее дело: мы шли к Победе. Так появился акцент на том, как история семьи переплетается с историей народа. Цель конкурса - сохранить память о подвиге, заинтересовать детей и подростков в возрасте от 11 до 18 лет исследованием истории своей Родины через историю своей семьи, - рассказала Ольга Королева.

В конкурсе три приоритетные тематики. Первая - «Победа ковалась в тылу». Здесь у участников есть возможность исследовать историю своей семьи не только через непосредственных участников боевых действий, но и через тружеников тыла. Второе направление - «Портрет семьи в ХХ веке», здесь можно рассказать историю одной фотографии военных лет. И третье направление - «Семейная реликвия - послание из прошлого».

- Это необычная тематика, здесь мы предлагаем рассказать историю семьи через какой-то значимый для нее предмет. Это лишь направления, а конкретные темы участники формулируют сами, - отметила Ольга Королева. - Конкурс предполагает нестандартный подход: участники изучают семейные архивы, учатся добывать информацию, задавая правильные вопросы. Работа в этом формате становится еще более интересной прежде всего для самого юного исследователя. Информацию придется собирать по крупицам, а не добывать с легкостью из интернета. Такой подход сложнее, но он лучше откладывается в памяти.

Прием заявок продлится до 31 марта. Уже поступило много работ.

Все желающие могут найти положение о конкурсе и зарегистрироваться для участия в нем на сайте patriot.nso.ru в разделе «Конкурсы и акции».