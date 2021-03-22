Губернатор рассказал, как в 2021 году будут поддерживать новосибирских аграриев

Губернатор Андрей Травников рассказал, как будут поддерживать аграриев в Новосибирской области. Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников рассказал, как будут поддерживать аграриев в Новосибирской области, и как ведется подготовка к проведению весенне-полевых работ в 2021 году. Глава региона отметил, что наш агропромышленный комплекс развивается достаточно быстро.

— Основной тренд, по которому нужно выстраивать наше развитие — это повышение эффективности сельхозпроизводства, увеличения собственной переработки сельхозпродукции. 2021 год — это год серьезного ускорения нашей работы по повышению интенсивности и эффективности сельхозпроизводства, и все меры поддержки, которые мы сегодня оказываем аграриям, а это меры финансовой, организационной, методической, информационной поддержки сельхозпроизводителей должны быть сконцентрированы на повышении эффективности, — подчеркнул Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 22 марта.

Более подробно о том, как идет подготовка к весенне-полевым работам, рассказал зампредседателя Правительства — министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. По его словам, в текущем году общая посевная площадь составит 2 миллиона 294 тысяч гектар. Яровые культуры будут размещены на площади — 1 миллион 927 тысяч гектар, зерновые, в том числе и озимые — 69,8 тысяч гектар, а зернобобовые культуры составят 1 миллион 494 тысяч гектар. Прогнозируется дальнейший рост посевных площадей технических культур (рапс, лен, подсолнечник, соя) — 215,5 тысяч гектар.

В этом году также планируется закупить 1065 единиц сельхозтехники на общую сумму 6 миллиардов 2 миллиона рублей. К 19 марта уже было приобретено 405 единиц техники.

В целях организованного проведения весенне-полевых работ и доведения государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей 10 марта Губернатором Новосибирской области подписано постановление «О мерах по обеспечению проведения сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2021 году». Существенная часть финансовых ресурсов будет выделена на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений — 6,2 миллиарда рублей, на приобретение ГСМ — 2 миллиарда рублей, запасных частей — 905 миллионов рублей, семян сельскохозяйственных культур — 900 миллионов рублей.

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области предоставляется в рамках государственной программы, утвержденной постановлением Правительства региона «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Объем финансирования составит 1 миллиард 649 миллионов рублей, в том числе за счет федерального бюджета — 549 миллионов рублей, областного бюджета — 1 миллиард 100 миллионов рублей. Министерством сельского хозяйства Новосибирской области с начала года в рамках подготовки к сезонным полевым работам направлено средств государственной поддержки аграриям региона 481 миллион рублей.

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