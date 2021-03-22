Горожанам мешали отдыхать вандалы и хулиганы

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

19 марта в 19.00 группу быстрого реагирования тревожной кнопкой вызвали в расположенный на проспекте Дзержинского киоск по продаже хот-догов. Там возник скандал: покупательница утверждала, что технология изготовления блюда была нарушена, и требовала его заменить. В присутствии бойцов ГБР конфликт благополучно разрешился.

19 марта в 23.35 по системе удаленного видеонаблюдения оперативный дежурный ГВАРДИИ заметил, как к шлагбауму, расположенному на въезде в поселок Лесной Авиации, подъехала белая иномарка. Девушка, вышедшая из машины, вручную открыла автоматическое запорное устройство и тем самым вывела его из строя. Личность вандалистки устанавливается, ей предстоит возместить причиненный поломкой ущерб. А 20 марта был поломан еще один шлагбаум (на Толмачевском шоссе), за которым осуществляет удаленное видеонаблюдение Агентство Безопасности ГВАРДИЯ. Вандалов установили быстро - ими оказались два водителя фур, находившиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения. С них будет взыскана сумма причиненного ущерба.

20 марта в 11.35 в супермаркете на улице Громова бойцами ГБР ГВАРДИИ был задержан мужчина, похитивший там 16 баллончиков-дезодорантов. Задержанный был доставлен в РОВД и передан сотрудникам полиции. 21 марта в 16.57 в другом магазине на этой же улице бойцами ГБР ГВАРДИИ была задержана и передана полицейским женщина, пытавшаяся похитить кондитерские изделия на сумму 1500 рублей.

21 марта в 18.47 в шашлычной, расположенной на Гусинобродском шоссе, была нажата кнопка тревожной сигнализации. Бойцов ГБР ГВАРДИИ в кафе вызвали для урегулирования конфликта, возникшего между посетителями и персоналом. Семье, заказавшей шашлык, не понравилось, как он был подан, и глава семейства устроил скандал, оскорбляя официантов и поваров. После беседы, проведенной бойцами ГБР, конфликт был исчерпан.