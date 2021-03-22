Под Новосибирском произошла массовая авария: в больнице 5 человек

На трассе в Черепановском районе Новосибирской области случилось массовое ДТП. Фото: Кадр из видео

Днем 22 марта на трассе в Черепановском районе Новосибирской области случилось массовое ДТП. В аварии пострадали 5 человек, в том числе и 1 ребенок. Их доставили в больницу.

— Сегодня, около 13:15, 31-летний водитель автомобиля Lada Kalina, ехавший со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где ехал автомобиль Honda Odyssey, за рулем которого был 34-летний мужчина. «Хонда» начала тормозить, и в этот момент сзади в нее въехал Subaru Forester с 59-летним водителем. А затем встречная Lada Kalina въехала в Subaru, — пояснил КП-Новосибирск начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В ДТП пострадали 5 человек, в том числе и 11 мальчик. Их доставили в больницу на скорой помощи. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.

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