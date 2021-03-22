Пробки в Новосибирске на вечер 22 марта 2021 года: затор на улице Большая

Пробки достигли 5 баллов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Пробки в Новосибирске на вечер 22 марта 2021 года сковали город. Об этом сообщает сервис «2ГИС». На данный момент они уже достигли 5 баллов.

— Пробка из-за ремонтных работ собралась на улице Большая. Трудно проехать по кольцу на площади Энергетиков и оттуда выехать на улицу Станционная. Так же водителям придется постоять на улице Новогодняя, Блюхера и Покрышкина, — сообщают карты «2ГИС».

На правом берегу ситуация гораздо лучше, чем на противоположном. К примеру, автомобилистов ждут большие пробки на улице Ипподромская и улице Большевистская в сторону станции «Речной вокзал». Заторы образовались и на проспекте Димитрова, начиная от площади Кондратюка. Так же машинам трудно проехать на улице Залесского.

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