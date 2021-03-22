В Новосибирске работает выставка архивных документов и фотографий «Без срока давности»

Передвижная выставка «Без срока давности» открылась 8 февраля в Государственном концертном зале имени А. М. Каца. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Об особенностях выставки и о том, где она проходит, рассказала начальник отдела информационно-пропагандистской и учебно-методической деятельности ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Нинa Кoyрдaковa.

- Инициатором проекта стало Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». По инициативе движения была проведена большая работа, собрано много информации, чтобы рассказать о трагедии мирных жителей на территориях, оккупированных нацистской Германией. Передвижная выставка состоит из 24 стендов, каждый из которых посвящен отдельному региону России, пострадавшему от нацистской оккупации. На стендах размещены архивные документы и фотографии. Это всероссийская выставка, она одновременно проходит в Новосибирске и 62 регионах России, - рассказала Нина Коурдакова. - Ее открытие прошло в Государственном концертном зале имени А. М. Каца 8 февраля. Сейчас она работает в аграрном университете. Далее выставочные стенды будут перемещаться по другим высшим учебным заведениям. Наш партнер - Исторический парк «Россия - моя история». Его сотрудники провели обучающий семинар, где подготовили экскурсоводов для сопровождения этого мероприятия.

Также исторический парк «Россия - моя история» предложил дополнить выставку в Новосибирске интересным региональным компонентом: документальным фильмом, снятым на киностудии ГТРК Новосибирск. Картина рассказывает о поиске военных преступников, которые после Великой Отечественной войны скрывались на территории РСФСР. Этот фильм также появился благодаря тому, что ряд архивных материалов был рассекречен.

Чтобы попасть на выставку, нужно связаться с представителями вузов и записаться на экскурсию. График передвижной выставки можно узнать на сайте patriot.nso.ru/news/43