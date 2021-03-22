"Даня дома!": хозяева сбежавшего пса заплатили 20 тысяч рублей новосибирцу, нашедшему его

Один из сбежавших в Новосибирске псов нашелся. Фото: Оксана Боцан.

Новосибирец нашел одну из собак, сбежавших из дома. Два друга, зенненхунд Даня и немецкая овчарка Рик, пропали еще 14 марта. Хозяева и волонтеры организовали поиски любимцев, пообещав тому, кто найдет, вознаграждение в 50 тысяч рублей. В субботу, 21 марта, случилась радость — домой вернулся пес Даня, его нашел горожанин. Об этом КП — Новосибирск рассказала представитель организации «Защити животных» Оксана Боцан.

— 20 марта позвонил мужчина, житель Октябрьского района и сказал, что нашел одну из собак - зенненхунда! Это был наш Даня! Как он оказался там, пока загадка. Мужчине передали вознаграждение — 20 тысяч рублей, которого он даже не ожидал! Теперь Даня дома! Спасибо редакции «Комсомольской Правды» и всем за публикации, а также помощь в розыске! — поделилась собеседница издания.

По словам Оксаны Боцан, сейчас продолжаются поиски немецкой овчарки Рика. Последний раз его видели в районе «Жуковки» 18 марта, тогда он был вместе с Даней. Хозяева надеются, что горожане откликнутся на их беду, и помогут найти второго любимца. Они обещают, что тот, кто вернет собаку домой, получит вознаграждение в 30 тысяч рублей.

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