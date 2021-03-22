«До +3!»: в Новосибирск идет аномальное потепление

В Новосибирск идет аномальное потепление. Фото: Алексей ФОКИН

В Новосибирск пришло аномальное тепло, которое сохранится в течение этой рабочей недели. Так, в воскресенье, 21 марта, температурный фон в городе превысил норму на 9 градусов. Об этом КП — Новосибирск рассказали Западно-сибирском Гидрометцентре.

— В ближайшие трое суток ожидается прохождение циклона через южные районы Новосибирской области. Ночью, 23 марта, ночью будет небольшой мокрый снег, днем — мокрый снег, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью в городе -2, -4. Днем — +1,+3. 24 марта ночью ожидается небольшой, а днем умеренный мокрый снег. Ветер будет дуть южный, с переходом на северо-западный. Днем его порывы местами достигнут 16 метров в секунду. Ночью ожидается -6,-8, днем будет около 0 градусов. 25 марта ночью ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, ночью местами до 15 метров в секунду. Температура ночью -5,-7, днем — около 0 градусов, — уточнили в Гидрометцентре.

По словам синоптиков, интенсивные осадки, а также усиление ветра связаны с прохождением циклона. При этом основное тепло достанется Алтаю и республике Алтай, а Новосибирск останется в северной, более холодной части этого циклона. В Гидрометцентре уточнили, что несмотря на прохладу, температура в области будет на 6-9 градусов выше климатической нормы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.